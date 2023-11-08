「小甜甜火雞肉飯」老闆何炎錕也介紹自家60年前店面場景，指早年絲襪是舶來品，非常珍貴，店裡還設有補襪專櫃。（呂妍庭攝）

今林于玲在導覽員的解說下，認真觀看每張老照片，甚至指著黑白照片裡的孩童說是哪家店的老闆。（呂妍庭攝）

計畫主持人，教授管中祥說民雄老照片在廟街文化走廊展出，意義非凡。（呂妍庭攝）

民雄鄉長林于玲與中正副校長蔡榮婷簽署合作備忘錄。（呂妍庭攝）

民雄鄉公所與中正大學重構大學路計畫團隊共同策畫「烈風光影 廟街文化走廊」老照片展，8日揭幕開展。（呂妍庭攝）

民雄鄉公所與中正大學重構大學路計畫團隊共同策畫「烈風光影 廟街文化走廊」老照片展，校方將多年來蒐集的老照片輸出、放大，依檔期、主題展示在緊鄰大士爺廟旁的中樂村街道文化走廊櫥窗內，讓來往民眾、遊客、香客看見民雄的過往，更勾起許多民雄人的回憶。

8日民雄鄉長林于玲與中正副校長蔡榮婷簽署合作備忘錄，盼藉此連結民雄村與村、人與人、過去與未來，讓大家對在地的認同感升溫，林于玲說，她從老照片裡看到自己家以前開電器行的樣子「嚇了一跳」，也因這些珍貴的老照片，讓小時候生活情景一幕幕湧現腦海，回憶都回來了！

今林于玲在導覽員的解說下，認真觀看每張老照片，甚至指著黑白照片裡的孩童說是哪家店的老闆，捐出大量老照片的「小甜甜火雞肉飯」老闆何炎錕也介紹自家60年前店面場景，包括早年蘋果、梨子是高價奢持品，會整齊擺放在玻璃罐裡，而早年絲襪是舶來品，非常珍貴，店裡還設有補襪專櫃。

中正大學重構大學路計畫自2019年與七星藥局共同徵集民雄老照片，目前已典藏近千張老照片，除架設網站，也持續不斷展覽，至今已展出過8個場次，在中正展出3年以上，計畫主持人，教授管中祥說民雄老照片在廟街文化走廊展出，意義非凡，感謝這麼多鄉親、店家提供老照片，讓大家與民雄有更多的連結。

中樂村長洪源漳表示，老照片將喚起很多長輩們的回憶，也藉此讓更多年輕人從照片了解當時情景。何炎錕期待旅外鄉親一起來看兒時照片，大家一起回憶過往時光。

中正大學團隊表示，大士爺廟街早年因道路拓寬，有許多從市場遷出的攤商在棚架下做生意，販賣碰皮麵、肉羹、水餃等美食，雖有些已遷至他處，但食物的味道、人情味還停留在民雄人心中，所以這次特別以飲食為題，進行影像展示，未來再視節慶等主題更換照片。

今天林于玲、蔡榮婷、管中祥、大士爺廟董事長周漳炎、洪源漳、縣議員黃啟豪等地方商家、青年代表共同為展覽揭幕，一行人也走進時光隧道，從老照片追尋過往。