嘉義縣布袋遊艇2021年10月19日下午傳私人遊艇起火燃燒，千萬遊艇燒成焦黑，船主損失慘重。（本報資料照）

嘉義縣布袋遊艇2021年10月19日下午傳私人遊艇起火燃燒，千萬遊艇燒成焦黑，船主損失慘重，事後查出林姓技師當時受託維修遊艇，離開時遊艇突起火，但林姓技師因處於上風處，等發現起火時試圖滅火未果，通報消防局到場，但火勢已一發不可收拾，導致遊艇嚴重毀損，6日嘉義地檢署認為技師未專心監督，涉及過失責任，依法起訴。

千萬遊艇起火燒成焦黑 維修技師監督不周下場慘了

起訴書指出，46歲林姓技師受郭姓男子委託修繕金大駕號遊艇發電機，林男2021年10月19日上午11點9分前往布袋遊艇港維修，因遊艇無電力足以開啟機艙艙門以拆卸發電機，林男便開啟碼頭旁設置的岸上電源開關，同日中午12點44分，林男離開金大駕號遊艇，步行至鄰近其它遊艇上休息並與他人聯繫，結果機艙內電瓶因電氣因素引燃周邊油汙等可燃物，於1點9分許起火燃燒，林男因位於上風處及專注聯絡事宜，過了5分鐘後才發現火，並嘗試滅火未果，便通報消防局請求灌救。

事發後，金大駕號遊艇前後甲板、駕駛台、上層沙龍及下層廚房等區域及機艙、艇殼受到燻燒而嚴重毀損外，並延燒波及台灣公主遊艇公司所有的浮碼頭木走道等，損失慘重，郭男事後對林男提告。

根據嘉義縣消防局調查鑑定書內容顯示，遊艇起火處殘留的電源線路，6條中有4條導線呈現熔痕，為明確短路特徵，研判4條導線可能因使用多年，又經航行、停泊碼頭，被告林男檢查時震動，導致電源導線受損、短路，其產生的高溫及電火花引燃周邊油汙等可燃物。

起訴書表示，林男否認涉及失火燒毀他人物品罪嫌，聲稱因無法開啟機艙艙門來拆卸發電機，才會開啟岸上電源，且遊艇也無其他方式進入機艙，無法確認電瓶電源線是否接好、電線是否破損等，只能在駕駛艙內配電盤上確認4個電瓶均呈現充電狀態，當時也沒有開啟其他設備，原則上應該不會呈現通電狀態，且他當天有試著搶救，但碼頭沒有足夠的設備。

檢方認為，林男在案發前一周多次發現遊艇接線問題並提出危險建議，應在電瓶充電過程中善盡監督、防範意外責任，結果被告選在中午炎熱時修繕，且最佳監督位置除視覺角度、接近滅火器具外，選擇下風處應為一般常識，但林男卻在上風處的遊艇休息且未專心監督，錯過第一時間拿遊艇滅火器消滅火源機會，難認沒有過失，認為林男涉犯失火燒毀住宅等以外之物罪嫌，決定依法起訴。