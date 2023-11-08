嘉義縣大林鎮三疊溪一處堤防路邊，有民眾發現一尊身穿紅衣的草人，頭部貼著紙畫的臉孔，地上有燒過的金紙，看起來十分詭異。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮三疊溪一處堤防路邊，有民眾發現一尊身穿紅衣的草人，頭部貼著紙畫的臉孔，地上有燒過的金紙，看起來十分詭異，讓路過民眾看了心裡直發毛，有法師解釋這是「祭三喪」科儀，不過民俗專家廖大乙認為此法胡搞瞎搞，指不管是「祭三喪」或「祭三煞」都不能見天，紙人放在路邊見光死，還嚇到人、驚到鬼神，直指不是作法的人不夠專業，就是惡作劇居多。

廖大乙說，民眾家裡如果1年內接連有2個親人過世，最怕接二連三，而早年傳統作法是在第2位親人出殯時，在火柴盒裡放一隻蟑螂，擺在棺材上一起出殯，代表送煞，基本上「祭三煞」不能見天，把紅衣草人放在路邊「驚天動地」，有形、無形都嚇到，已造成他人困擾，想藉此法來祭煞改運、化解厄運是完全無效，甚至已經損德、自傷。

廖大乙說，坊間有很多人會自創門派，結果方法不對，對作法的法師也不好，推測紅衣草人是有人搞鬼、惡作劇居成分居多，認為草人應物歸原主。

另有法師認為紅衣草人為「祭三喪」，也就是「祭空棺」或「祭草人」，主要也是要避免家中有第3個人接二連三被「帶走」，才會進行「祭三喪」科儀，但也提到「祭三喪」的草人必須要燒化，不應放在路邊。