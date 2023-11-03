一名男網友交過不少日本女朋友，最後也娶了日本老婆，他細數日女優點，包括對另一半很溫柔、很會替人著想、約會主動掏錢，也不會太在意另一半富不富有。貼文曝光引發許多討論，有網友直言「日女在家的溫柔部分建立在老公養」，也有人替台灣女生講話，「台女能幫另一半扛經濟，這點打飛日本不知道幾條街。」

原PO在批踢踢發文表示，在日本打滾多年的他交了幾任日籍女友，現在老婆也是日本人。他誇讚日女很可愛、很貼心，約會都會打扮得漂漂亮亮，給另一半做足面子；付錢時也會主動掏錢，不想讓他負擔全部。

原PO表示，有時工作加班很累，女友會送上小禮物，也會做菜給他吃，「基本上就是對另一半很溫柔，很會為對方著想。」另外遇過的女生都不會在意另一半的家世背景，結婚不需要聘金、房子或車子，「我老婆也是這樣，不管我有沒有錢，她只要跟我在一起幸福就好，所以我們結婚了。」

不過他也提到，日女溫柔的背後就是「很會壓抑自己」，如果做了什麼事情讓她們不高興，她們通常會默默忍耐，受不了的話就會無預警提分手。

貼文曝光引發兩派網友熱議，有人直言「日女果然頂級，體貼善解人意，願意共同打拚，台女這點輸了十條街」、「日女頂級不用說，光是貼心、顧外表就屌打」。

也有網友認為「台男在台灣都沒辦法全責扛經濟了，還想要數落台女」、「日女不工作ok，但台女怎樣都被酸爆」、「日女婚後不工作的，沒錢的男人別想了，台女能幫另一半扛經濟，這點打飛日本不知道幾條街。」