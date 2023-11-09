超商微波食品不斷推陳出新，就有民眾近日發現一款聯名的湯泡飯，不解「御飯糰配一碗湯」是不是日本人正統吃法，認為這樣吃可能會過飽，最後也有內行人解答，日本這種吃法存在已久，戰國時代就有相關記載。

一名網友在Dcard發文表示，前幾日在超商看見一款湯泡飯微波食品，裡面有一整顆飯糰還有一碗湯，兩者組合在一起，直呼「有點好奇真的日本人會這樣吃嗎？還是這也是台灣人發明的日式料理？」原PO也說感覺日本人喜歡吃澱粉+湯，像是吃完拉麵再倒白飯進去吃，自己第一次目睹也嚇到。

貼文引起討論，「日本人比較喜歡澱粉+澱粉吧！白飯+煎餃還有拉麵+煎餃」、「我看《我們這一家》，他們真的吃餃子配飯！」、「拉麵加飯超讚，前提是那個湯和米要做的好」、「我也很喜歡拉麵加飯欸，超好吃的」。

也有內行網友點出，日本人這種吃法可能已有千年歷史，「平安時代就有人這樣吃，500年前史書上有記載以前織田信長在打仗的時候，為了節省時間把湯跟飯混在一起吃，還可以加熱冷掉的飯，發展到現在反而變成居酒屋的料理」。

事實上，相傳在戰亂紛迎的日本平安時代（西元794年到1185年），士兵必須節約吃飯時間來行軍打仗，故此發明了將熱茶澆在冷飯上的吃法，連加熱米飯的時間也省去，後來這種吃法因其方便性而流傳開去。《信長公記》也記載桶狹間之戰時，織田信長派遣的密探探明今川義元本陣所在，也下令小姓吹響法螺、準備茶泡飯，邊用膳邊穿鎧甲，之後便率兵出擊。