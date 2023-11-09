每年的11月至3月是「松葉蟹」的產季，日本新瀉縣的松葉蟹產量排全國第6，近日當地政府與村上市一間國中合作，提供每位學生一隻要價至少2500日圓（約台幣530元）的松葉蟹當營養午餐，讓學生們吃了超感動，不少人驚呼「螃蟹的味道好高級！」

綜合日媒報導，日本新瀉縣盛產松葉蟹，近日新瀉縣政府與村上市一間國中合作，在11月7日的午餐時間，提供70位學生每人一隻價值2500到3000日圓（約台幣530元至640元）的松葉蟹當午餐。

雖然新瀉縣盛產松葉蟹，但當地居民其實很少會去買高級的松葉蟹吃，因此大部分的學生都不清楚怎麼吃螃蟹，當地政府為此還特別派專業人士到場解說「怎麼吃螃蟹」，當學生吃到鮮美可口的蟹肉時，不少人驚呼「太感動了！原來螃蟹的味道這麼高級，真的好幸福。」

新潟漁會業岩船港分所所長伴田航表示，很高興學生們喜歡松葉蟹，且透過這次的活動發現，許多新瀉縣的居民從未吃過松葉蟹和鱈魚，因此未來若有機會，會提供這2種海鮮給當地的學校當營養午餐的食材。

根據報導，新潟縣的松葉蟹撈捕量在日本排第6名，村上市有2個漁港撈捕松葉蟹，2022年總計捕了75公噸，為全縣第一。