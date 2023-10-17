基於近來職業災害頻傳，為有效降低職業災害發生及強化雇主防災之責任，台北市勞動局已於日前公告修正「台北市政府處理違反職業安全衛生法事件統一裁罰基準」，針對一定規模事業單位、重點違反條文及重複違反法令情節者等加重裁罰額度，以期減少職業災害發生。

勞動局長高寶華表示，鑑於職業災害發生原因大多為違反《職安法》第6條第1項、第26條及第27條等規定，為促使雇主或事業單位確實遵守法規以防止災害發生，爰針對該基準第3點、第4點第6項、第47項及第48項，並參考勞動部2022年7月27日勞職職授字第11102037651號令修正「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點」第5點規定，修正其適用之規模大小及性質分類，並提高罰鍰額度及重複違反之累計裁罰額度。

勞動局舉例說明，如違反《職安法》第6條第1項，規模及性質分為甲類（上市、上櫃公司、營造工程金額超過1億元或勞工人數超過300人之其他行業）第1次違反規定罰鍰提升至10萬元，並按次累加10萬元；乙類（營造工程金額5000萬元以上1億元以下或勞工人數6人以上300人以下之其他行業）第1次違反規定罰鍰至6萬元，並按次累加6萬元。至於上述以外之業者，則歸為丙類事業單位，第1次違反規定罰鍰3萬元，並按次累加3萬元，以降低對微型企業及承攬金額不高之營造業所造成之衝擊。

高寶華強調，為確實保障勞動者權益，促使業者積極預防職業災害，要求事業單位善盡職安衛管理責任，故加重裁罰，但並非是唯一的降低職業災害手段，另外統一裁量基準修正將於11月1日生效，實施檢查之違反法令案件，一律依修正後之裁量基準處理。

高寶華呼籲，確保職場安全健康是雇主責任，更是企業永續經營之基礎，雇主務必恪遵法令規定，以營造安全與健康的工作環境。