國民黨高雄市議員白喬茵近日的質詢引發討論，她連續質詢高雄市長陳其邁三個議題，直問學生能否拒打高端流感疫苗，陳其邁說當然可以不打，她馬上舉學校公告指出，不能選廠牌也不能拒打。人行道整建也抓包高市府竟拿5月舊公文回應6月的東西，讓她傻眼直呼「怎麼可以公然在議事廳騙議員呢？」更舉觀光局長高閔琳曾酸韓國瑜沒能力對付蚊子，反問她現任市長比較有能力嗎？當場問得高滿臉尷尬，贏得網友大讚。

「議會開議了，今日的市政質詢我詢問三個重點！」白喬茵11日發文附影片提到：1.其他四都拒絕讓高端疫苗進入校園，高雄市不打算跟進，但是否可讓家長和孩子提前知道施打廠牌並保留拒絕的權利？2.緊鄰未來台積電的後昌路商圈人行道何時整建完畢？3.登革熱若重複確診但確定戶內並無孳生源也曾經噴過藥，是否能比照台南模式取消二次噴藥？（此題未問完時間已到，但事後與衛生局長確認過，若是一周內、半徑100公尺內重複確診，戶內環境經檢查沒有孳生病媒蚊的疑慮可不重複噴藥）她並說「感謝熱心網友幫忙剪片！」

只見影片開頭便剪輯出打臉精華，白喬茵問「市長，我只是問你：學生可不可以拒打？如果他們知道廠牌是高端？可以拒打嗎？」陳其邁說「他當然可以不打啊！」白喬茵質疑「可以不打，那這個公告是怎麼回事啊？我們看到這個學校的公告，他說不能選廠牌耶，也不能拒絕施打耶！」

「當初我們質詢的時候說是6月份，你們跟我說昨天通過了？抱歉但這是5月5號的！」人行道議題，白喬茵也犀利糾錯，「你們就拿一個舊的公文來唬弄我啊？拿5月份來唬弄6月份的東西，拿一個不同的計畫來唬弄我，是現在的人行道整建計畫？不是這樣子吧？怎麼可以公然在議事廳騙議員呢～？」

還有登革熱議題「這個是當初行政院長酸韓國瑜，連一隻蚊子都治不好，現在貴為觀光局長的高閔琳也說，韓國瑜對付蚊子的能力都沒有。觀光局長，你覺得陳其邁市長，比較有對付蚊子的能力嗎？你認為呢？」畫面顯示出高閔琳被問得啞口無言，一臉尷尬。

粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」今(16日)轉發此影片，直呼「就是要多一點這種議員，用事實跟數據還有民進黨逃避的責任來質詢！」網友表示「超棒的質詢，邏輯清晰軟硬兼施」、「真的輸韓國瑜輸太多了」、「當初投的這一票真的值得，精闢入理的質詢且不帶任何表情符號！」