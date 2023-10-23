舒爽秋天是最適合出遊的好季節，但醫師提醒，在山區或郊外行走仍要留意可能的蚊蟲叮咬與蜂螫，務必做好個人保護措施。其中，無論是蜜蜂或虎頭蜂的蜂螫，都應盡快就醫，切勿因當下沒有不適，就輕忽潛在的過敏性休克與全身性毒性反應，若不幸因蜂毒性造成全身溶血，嚴重恐終生洗腎。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥指出，蚊蟲是秋天旅行中的常見困擾之一，目前台灣郊區雖少有登革熱的案例，但仍得小心白線斑蚊出沒，主要症狀包括突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹搔癢，以及警示出血與重症徵兆。

除了登革熱外，還要慎防恙蟲病，鍾稟彥提到，恙螨會停留於郊外草叢，伺機攀附到經過的動物或人身上，若遭具傳染性的恙蟎或其幼蟲叮咬，會經由其唾液感染恙蟲病，但不會直接由人傳染給人。臨床症狀主要有持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、叮咬處出現無痛性的焦痂。

再者，也要小心蜜蜂和虎頭蜂出沒與螫傷，鍾稟彥說，尤其虎頭蜂相較蜜蜂有較強的蜂毒性與攻擊性，在戶外活動時，建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水。此外，因蜂群有領域性，若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻，更不要揮動手臂或跑開，導致引來蜂群攻擊。

一旦遭到蜂螫傷，鍾稟彥提醒，無論是蜜蜂或虎頭蜂，都要盡速就醫，以避免蜂螫引起的過敏現象，切勿因當下沒有不適，就輕忽潛在的過敏性休克與全身性毒性反應。他指出，蜂螫若及時治療，大多不會留下後遺症，但若不幸因蜂毒性造成全身溶血，橫紋肌溶解併腎臟損傷，或造成慢性腎衰竭，恐要終生洗腎。