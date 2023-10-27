台南本土登革熱累計至27日共1萬7523例，每天動員超過500人執行化學防治，但27日下午3點多發生東區1戶民宅噴藥後卻失火的意外，所幸未釀人員傷亡；由於傳出火警原因疑與噴藥不慎有關，對此，南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，因果關係仍待釐清，台南市消防局也說，須待火調出爐才能釐清確切起火原因。

台南今天新增病例分別為東區45例、北區38例、永康區26例、安南區25例、南區18例、中西區12例、關廟區7例、仁德區6例、安平區5例、歸仁區及新化區各3例、佳里區及龍崎區各2例、麻豆區、安定區及新市區各1例。

南市登革熱防治中心主任蘇世斌強調，截至10月27日為止，登防中心共開立538張罰單，其中534件是家戶孳生病媒蚊、4件拒絕化學防治，持續貫徹公權力，期待病例數早日歸零。

台南登革熱疫情連續4周病患數下降，但病例數持續迸發，化學防治工作持續進行，不過，今天卻傳出有民宅疑似噴藥後失火的意外，引起當地民眾圍觀，議論紛紛。

蘇世斌說，防疫人員當時在該處民宅戶內執行噴藥，屋主因噴藥都不在室內，防疫人員離開後，發現有火苗竄出，當下立刻要拿水滅火，據了解，該戶民宅堆滿雜物，整起火警的因果關係仍待調查釐清。