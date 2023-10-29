天氣已經變冷，本土登革熱疫情卻仍舊嚴峻，依衛福部疾管署統計，全國本土登革熱個案數，今天（29日）再增170例，全國正式突破2萬例，外界擔心，登革熱疫情恐怕跟著過冬。

疾管署統計，今日新增170例本土登革熱病例，分布於台南市129例、高雄市29例、雲林縣5例、屏東縣4例、嘉義縣、桃園市及新竹市各1例。

本土登革熱截至今天，全國累計20144例本土病例，創下近10年同期次高，僅低於2015年同期的2萬9329例。

今年累計本土累計111例重症 ，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為台南市90例、雲林縣15例、高雄市4例及屏東縣2例，另累計死亡病例42例。

確診縣市中，仍以台南市最為嚴峻，共1萬7772 例、高雄市1195例、雲林縣600例、屏東縣174例、嘉義縣124例、新北市73例、台中市43例、台北市40 例、桃園市35例、嘉義市22例、新竹市19例、彰化縣13例、新竹縣12例、南投縣10例、宜蘭縣5例、苗栗縣3例、基隆市2例、澎湖縣1例、台東縣1例。

今年本土登革熱疫情爆發至今，將超過2萬例，外界擔心，個案數有無可能超過2015年12月的4萬多例，甚至導致疫情過冬，朝向疫情本土化方向發展，導致如東南亞部分國家，登革熱本土化後，每當疫情到來，10萬、20萬例確診個案的情形？

疾管署副署長曾淑慧表示，疾管署評估，今年本土登革熱個案數，約介於2萬至4萬例之間，應不會超過4萬例，而目前衛福部、地方縣市政府均積極防治、清除病媒蚊，疫情更不會過冬形成本土化。

為何今年南部特別嚴重？曾淑慧說，台灣南部氣候較為炎熱，為病媒蚊容易孳生的環境，加上今年是暖冬，且過去幾個月平均溫度都比往年還要高，目前全球都有類似現象，而天氣是登革熱防治很重要的因素，若沒有在第一時間控制，擴散後，要壓制疫情就很困難。