屏東縣議員梁育慈2日在議會質詢時指出，明揚大火傷亡慘重，引發職安疑慮，且據勞動部資料顯示，去年屏東縣的勞保職災給付千人率排名全國第2高，且遠高於全國平均值，當中以營建工程業、製造業案件數最多，梁育慈憂道，這2產業是屏東未來引進產業的大宗，縣府應要有應對措施。

梁育慈依據勞動部統計資料指出，去年屏東縣勞保職災給付千人率為3.486‰，意即1000位勞工有3.4人受到職災而取得給付，不只僅次於花蓮縣的4.51‰，還遠高於全國平均的2.269‰，屏東的職業災害問題令人堪慮。

梁育慈進一步指出，細究職災發生產業類別的資料，營建工程業、製造業案件數最多，而這2種產業也是屏東未來引進產業的大宗，為此，他要求勞青處應重視縣內職災比率偏高的窘境。

梁育慈說，屏東縣職安的勞檢權和裁罰權雖屬勞動部職安署南區服務中心的權責，「但是勞青處是勞動法令的地方主管機關，就要好好保護屏東勞工的職場環境。」

此外，梁育慈也針對明揚大火案指出，明揚大火凸顯漏洞百出的職安問題，勞青處除應加強職安宣導外，身為勞動法令地方主管機關，有責任維護改善屏東縣民的職場安全，呼籲應盡速與中央職安署研議提出減災措施。

對此，勞青處表示，去年度申請職災慰助金共274案，其中約26％職災個案於外縣市工作，為提升縣民對職安觀念的認知，職業安全衛生推動小組將協同中央及相關局處針對縣內事業單位辦理火災爆炸預防、優先化學品管理等相關教育訓練，提升危害辨識及認知，降低災害發生率。

勞青處表示，今年透過專業職安輔導團入廠輔導達930場次，針對中小企業舉辦相關教育訓練及職安講習15場次，講習內容有針對「火災爆炸與危險區域劃分等預防實務」進行專講，另外更首辦4歲以上親子「工安小達人體驗營」，盼透過多元管道提升職業安全衛生認知，強化縣內職安觀念。