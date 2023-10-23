第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會10月22日至26日在高雄市萬豪酒店登場，經濟部長王美花及高雄市長陳其邁均受邀出席今（23）日的開幕儀式，並以英文致詞。這次會議主題為「智慧水城市 One Water for Smart Cities」，會議將以多元學術與實務並重，規劃一系列氣候變遷、水事業的能源與溫室氣體排放、新興污染物、水回收與利用、法規與管理等討論，並有多位海內外專家學者共襄勝舉，集思廣益共求城市新發展。

陳其邁(左)觀迎與會外賓。（圖片來源：高雄市水利局提供）

國際水協會為目前世界最大的水專業協會，會員遍及130個國家及地區，擁有約7000個人會員、400團體會員，我國為國家會員之一，代表單位為中華民國自來水協會。國際水協會每兩年舉行一次世界水會議，並由亞太地區10餘個會員國輪流爭取主辦，2005年亞太地區分會成立後，即在新加坡召開第1屆會議，第3屆會議於臺北市召開，本屆會議再次回到台灣，由高雄市舉辦，高市府也展現行動力，全力促成並藉此開拓都市能見度。

國際水協會針對水議題舉辦展覽會。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁表示，在極端氣候影響下，高雄自去年底到今年汛期前，面臨百年大旱的嚴峻挑戰，但高市府積極與中央攜手布局多元水資源開發，除鳳山、臨海等2座水資源中心已正式營運供應再生水，也積極推動建置楠梓和橋頭2座再生水廠，未來每日將可提供21.5萬噸優質再生水供產業使用。此外，高市府亦將抗旱備援水井及伏流水聯合調度，將水資源做最好的運用，強化高雄市供水韌性，穩定供應民生和產業用水無虞。

陳其邁也強調，水資源議題愈來愈受重視，且必須與現代科技結合，高雄市作為水資源多元開發的城市，不但擁有全國第一、二座的再生水廠、伏流水、抗旱水井及地下水補注計畫等水資源開發經驗，亦研發智慧AI系統實現下水道水質監控智慧化與防洪設施智慧化之管理操作。

高雄市也期許透過第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會，與國際專家學者交流各國水資源規劃及永續發展方針，經由討論激盪水資源工程創新應用思維，落實水循環經濟及AI應用科技，為國際減碳趨勢注入新能量。