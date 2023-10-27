【全程字幕】宣布退選高雄立委將由黃捷接棒？ 趙天麟回應了 @ChinaTimes

民進黨立委趙天麟與陸籍女子婚外情，宣布退選，民進黨將提名高雄市議員黃捷接棒，參選高雄市第六選區，預計下週二召開中央提名策略小組會議，下週三中執會建議提名。

黨內人士今(27日)表示，南高屏提名策略小組成員陳其邁、王定宇、許立明，在這幾天密集討論，考慮到國會重要性、高雄發展，並重視年輕世代，聆聽各方建議並充分討論評估後，一致認為黃捷是最適當人選。

黨內人士強調，週三中常會後，賴清德有請祕書長許立明就此選區討論，大家有共識，下週二會先開提名策略小組會議，下週三召開中執會建議提名黃捷。