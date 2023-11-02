民進黨高雄市議員黃捷在立委趙天麟宣布不連任後，接受民進黨徵召參選高雄第6選區立委選戰。而對於過去黃捷曾數度嘲諷時任高雄市長韓國瑜「落跑參選」，現在也被外界拿放大鏡檢視。而近日黃捷也與國民黨台北市立委參選人徐巧芯隔空交火，互批落跑議員選立委之餘，徐巧芯2日上午也再度反嗆黃捷「絕對是最低標準，更是雙重標準，還死不承認到處叫囂，罵到一堆民進黨自己人。」

徐巧芯2日上午表示，「黃捷又腦充血，東拉西扯，說什麼要我承認自己是低標準再來跟討論。」徐巧芯說，黃捷真的知道自己在說什麼嗎？其實自己就是一般標準，不高也不低，合情也合理，「身為松山信義的議員，在原選區挑戰立委，持續服務選區民眾。」

徐巧芯怒批，真正低標準的，是先前自行設立一個標準叫做「議員不得轉戰立委」卻自己食言的民進黨、賴清德。「你們的標準難道就是『綠能，你不能』？」徐巧芯說，要比標準，黃捷絕對是最低標準，還是雙重標準，還死不承認到處叫囂，結果罵到一堆民進黨自己人。

「包含我的選舉競爭對手也是現任議員，都被黃捷說成低標準，這個地圖砲也開太大，自己竟然還沒有自覺。」徐巧芯直言，自己給的承諾卻達不到、自己罵了別人卻做同樣的事，才是最低標準，沒有下限。

而對於不爭取連任的趙天麟，徐巧芯也暗酸，談到標準，上次說自己高標準的是「小三通」趙天麟，說自己「無懈可擊、高標準」，請問黃捷認為趙天麟的標準如何？