國民黨總統參選人侯友宜近日陸續在新北、台中以及桃園舉行造勢晚會，高雄市前市長韓國瑜皆到場力挺。對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯認為，韓國瑜此舉有望讓侯友宜的國民黨支持度大幅提升，也會變藍白最後合作很重要的關鍵，並坦言無論哪個位置，希望韓有機會可以在2024大名單裡。

徐巧芯今（22）日在政論節目《週末大爆卦》指出，韓國瑜像國民黨2024大選中的最佳男配角，說出的內容仍有其獨調見解且直指民進黨問題。徐巧芯認為，韓國瑜幽默又有戰鬥力的性格，逐漸讓藍營團結氣勢回歸，且也將侯友宜在國民黨內的支持度大幅提升。

對於韓國瑜在這幾場造勢中盡心盡力輔選，徐巧芯坦言希望韓有機會可以在「2024大名單」裡，無論在哪個位置上，都能讓民眾覺得若投票支持在野黨候選人，可以讓韓有機會為台灣做更多事，團結、整合的力量就會出來。

徐巧芯強調，大家都很期待韓國瑜出席一場場的造勢，不僅能幫侯友宜拉抬聲勢，也會變藍白最後合作很重要的關鍵。