一年一度台灣同志遊行將於28日登場，今年主題為「與多元同行」，有民進黨、國民黨青年部等7政黨團體報名參加，而民進黨主席賴清德也將現身遊行隊伍中。國民黨總統參選人侯友宜今被問及，國民黨對同志遊行，似乎未表態，侯表示，國民黨同仁這次也有參加同志遊行。
台灣同志遊行今年邁入第21屆，今年遊行主題為「與多元同行Stand with Diversity」，期盼在「希望建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會」後，能進一步將「多元」的概念與實踐帶往下一階段。今年有7政黨團體報名參加遊行，包含民進黨、國民黨青年部、時代力量、台灣綠黨、台灣基進、台聯黨及歐巴桑聯盟，除歐巴桑聯盟在綠色大隊外，其餘政黨都在黃色大隊中。
侯友宜今受訪表示，國民黨同仁這次也有參加同志遊行，他非常重視性別平權，這是民主多元價值，期待遊行能夠順利圓滿成功。
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