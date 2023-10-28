2024總統大選參選登記倒數，在野整合陷膠著。東吳大學政治系教授劉必榮今(28日)接受港媒專訪時直言，談判照理說應「由淺入深」，先談理念及立委席次等分配，最後才進到正副手，現在藍白談判卻是「完全倒了過來」，讓情勢非常沉悶。

劉必榮專長領域為國際政治、國際衝突、談判理論、小國外交政策，他今接受《中評社》專訪時分析，其實藍白合只是合作而已，所以各黨也在思考怎麼在合作的情況下維持黨的利益，甚至是擴大；就談判論談判，其實所有談判都是由簡單的層面先開始，接著由淺入深，所以談判應該先談大的理念，理念整合定出大的方向後，接下來可以談立委席次，也就是當大框架出來之後，接著最後才應進到深水區，就是談到誰正誰副，但現在藍白雙方整個談法都反了過來，先談誰正誰副，這會讓選民感覺只在乎權位、只在乎輸贏，不在乎整體的政見。

劉必榮說，曾經對藍白合感到樂觀，但是現在慢慢談下來，藍白好像都在把責任推給對方，且要特別小心的是，如果藍白不合，最後大家是一起慘，進而影響到整體的政治權力。但他也說，在談判實務上當然有在最後一刻做決定的。