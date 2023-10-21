台北市長蔣萬安日前禁止高端品牌的流感疫苗進入校園施打，引發中央連番批評，衛福部次長王必勝更稱「民選的市長應跟所有人民站在一起，而不是只跟同溫層市民站在一起」。對此蔣萬安21日表示，自己並非和同溫層站在一起，而是和基層站在一起，建議中央來基層聽聽不同的聲音。

蔣萬安21日上午參與2023關渡宮媽祖文化季，被問到王必勝的說法時，蔣萬安表示，自己不是和同溫層站在一起，而是與人民站在一起。政府必須讓民眾有知道與選擇的權利，並且提供疫苗給民眾施打，這是中央本來應該的工作，「中央不做我們來做」。

蔣萬安強調，建議中央的官員來基層走走，就會聽到不同的聲音。

北市府副發言人李政軒補充說明，表示讓民眾打到放心的疫苗，本該是中央政府的責任，「想打高端者，有哪位不能在台北市醫療院所打到高端呢？」李政軒說，前後任衛福部長這麼希望要將高端疫苗透過校園集體施打，從薛、陳到王都對台北市群起而攻之，目的又是什麼？

李政軒表示，市府的政策，正是基於不少學生家長、及民代反應的憂慮，考慮的是基層真實的心聲，一定保障民眾知的權利與選擇的權利。