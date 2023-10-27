近日有臉書粉專打造「政治提款機」，暗諷新竹市長高虹安多項爭議，並預告將現身市府舉辦的萬聖節活動，引發關注。對此，高虹安27日表示，不少家長認為政治歸政治，都對可能有相關行動滿生氣的，市府會以保護孩子、維護參與活動權益者為原則。

高虹安27日出席市府活動，會後被問到28日萬聖節大遊行若有出現相關裝扮，是否會驅離或拖吊？她表示，自己從沒下過這樣指示，不知怎麼來的？但確實這幾天接到大量家長、幼教單位老師，表示網路上看到特定政黨傾向人士開始集結，可能想在萬聖節遊行當天來陳抗。

高虹安也說，因有接到這樣檢舉、情資，警察局自然會針對聚會遊行可能發生的陳抗，有所因應準備，她也認為，各縣市都有因應陳抗的機制與措施，都依法與程序處理。

但高虹安說，有兩件事情她比較不能理解，一般人民或團體陳抗通常會向市府申請集會遊行，擁有其陳抗場地與合理政治訴求展現，且通常陳抗比較不會選在孩子的萬聖節。

高虹安也說，萬聖節系列活動在市府1樓安排展覽，26日傍晚不少親子提早來排隊參加看展，她也發送小禮物給孩子，孩子都也努力準備遊行裝扮，期待上街發糖果，希望政治不要沾染上萬聖節遊行，陳抗還是要考慮場合，不要適得其反，這樣不太聰明，也強調市府會以保護孩子、家長與民眾安全，以不要影響相關人權益為原則。