基隆市政府30日才針對日前違規越過大武崙沙灘警戒線玩SUP立槳的民眾開罰，台灣開放水域聯盟（開水聯盟）便揚言將於11月4日召集支持者到基隆市大武崙沙灘，進行陳情抗議活動，質疑基隆市政府開罰沒有依據。基隆市長謝國樑31日下午受訪時表示，將尊重民眾陳抗的權利，當天將派出消防單位維護民眾的安全。

10月26日有民眾目擊有兩名男子自大武崙沙灘下水，進行SUP立槳活動，並發現兩人越過了基隆市政府設置的浮球警戒線。30日基隆市政府決定針對此一事件開罰當事人，處以新台幣1.5萬元的罰鍰。

開水聯盟理事長李元治認為，現今水域活動五花八門，每種水上活動的特性都不一樣，大武崙沙灘浮球警戒範圍是專為戲水、游泳民眾設置，豈可用同一條警戒線就規範所有項目？

李元治說，謝國樑因噎廢食，因為發生溺水事件就封鎖海域，把海洋當成洪水猛獸而作繭自縛。對於大武崙沙灘的防溺措施，他認為基隆市政府應參考其他縣市作法或廣徵意見，不要閉門造車。

謝國樑31日下午出席市府的萬聖節公益活動後受訪，他認為，市府態度很清楚就是要保障民眾生命安全，不想任何人再因任何理由在大武崙沙灘失去生命，這是市府要堅守的底線。

對於開水聯盟的陳抗，謝國樑說，市府可以理解也會納入考量，內部會進一步討論如何做才能更好，但市府要保護民眾的想法，也希望開水聯盟能諒解。11月4日當天市府不會針對跨越警戒線開罰，因為開水聯盟不是為戲水而來，而是為表達想法。謝國樑強調，台灣是民主多元國家，市府充分予以尊重，也會由消防局派遣救生艇維護成員安全。