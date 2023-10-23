「2024守護中華民國」侯友宜總統暨立法委員桃園市競選總部21日在中壢舉辦成立大會，前高雄市長韓國瑜（右）擔任壓軸嘉賓致詞後，轉身與侯友宜（左）握手致意。（資料照，陳怡誠攝）

國民黨總統參選人侯友宜目前已舉辦3場「萬人造勢大會」，前高雄市長韓國瑜3場都出席力挺。前立委郭正亮表示，韓國瑜夠義氣，「侯友宜的每一場造勢都到場」，這也是侯友宜增加民調最快的方法；有韓國瑜兩肋插刀相挺，當然有助韓粉歸隊。

郭正亮22日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，侯友宜要不斷的請韓國瑜站台，也是選舉上短期要做的考慮，因為他希望把韓粉全部召換回來，這是侯友宜增加民調最快的方法。韓國瑜也夠義氣，每一場都到，即將登場的高雄那一場，還要回到韓國瑜一舉成名的鳳山場。

郭正亮接著表示，韓國瑜已經夠兩肋插刀了，這當然有助韓粉歸隊，因為應該有一半左右的韓粉到郭台銘那邊。目前侯友宜的造勢場民眾那麼多，他相信衝著韓國瑜來的人，應該是蠻多的。所以侯友宜造勢，先走六都，把自己的民調拉高。

另外，針對藍白合，郭正亮認為，國民黨很有可能會跟民眾黨總統參選人柯文哲有一個做全民調的共識，而政黨合作中，組閣權交給國會合作的大黨，這部分也要講清楚。藍白合作，現在已越來越明朗，侯友宜也知道，所以他現在就是要衝民調，把黨內可以提高民調的重要人物、各種場面都要做出來，現在他就是在朝這個方向努力。