外傳國民黨2024年選戰萬一不理想，黨主席朱立倫可能會下台，前高雄市長韓國瑜未來也許會參選國民黨主席。媒體人吳子嘉認為，他保證韓國瑜未來不會出來選國民黨主席，其中一個主因，韓國瑜快樂生活，並不是一個慾望很強烈的人。

吳子嘉22日在《董事長開講》網路直播節目中表示，外面謠傳國民黨若不幸吞敗，朱立倫一定要下台，韓國瑜若出來選國民黨主席，有誰選得過他？至於韓國瑜會出來選嗎？媒體人張禹宣表示，若以改革這種名義、夠正當的大旗去拱韓國瑜，他應會出來選國民黨主席。

吳子嘉認為，他保證韓國瑜不會出來，因為國民黨主席是要花錢的，韓國瑜不會花錢。韓國瑜快樂生活，晚上砍大山跟老兄弟一起喝高粱，然後去找朋友聊天，韓國瑜並不是一個慾望很強烈的人。

吳子嘉甚至覺得，韓國瑜出身眷村，跟他有點像。眷村的人最喜歡聊天、喝酒、砍大山。韓國瑜很有魅力，那是天生的，是最好的輔選員，但是權力慾望沒那麼強。

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