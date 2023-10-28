民進黨立委趙天麟捲入桃色風暴，日前宣布退出立委選戰，民進黨27日宣布由高市議員黃捷接棒參選，選區內議員簡煥宗在臉書發文分析選情，他強調，這次第六選區立委選戰輸贏就在北鼓山，並直指藍營對手陳美雅在北鼓山的票就可以讓她直接當選議員，現在很逆風、很艱難，需要大家一起同心支持黃捷，守住這1席。

簡煥宗表示，也許有些人覺得「空降」不尊重在地，但如果真的要說在地的詮釋，他看到就只有前金、新興、苓雅，很可惜忽略了鼓山、鹽埕，而他判斷，這次選舉的輸贏就在人口稠密的北鼓山。

簡煥宗指出，一直強調在地的人可能不知道陳美雅在北鼓山的票就可以讓他直接當選議員，現在一切打掉重練歸零，他想起當初管碧玲在北鼓山3個大里輸的票數是靠三民西贏的票數補回去，而現在很逆風，要爭取提名的男性議員在北鼓山會贏陳美雅嗎？還是覺得在前新苓贏的票可以補北鼓山輸的？

所以簡煥宗認為，大家真的要以勝選為考量，情感上的不捨可以體會，但選舉就是現實，尤其現在是短時間的競爭，很逆風也很艱難，需要大家一起同心、一起邁進、一起加油，守住這一席，拜託支持黃捷。