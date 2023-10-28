總統蔡英文（右2）28日在立委羅美玲（右3）等人陪同下至南投縣草屯鎮朝陽宮參香祈福，與草屯鄉親握手互動。（蔡銘軒提供／楊靜茹南投傳真）

總統蔡英文（右2）在草屯鎮朝陽宮參香祈福，並致贈「慈恩廣濟」匾額。（蔡銘軒提供／楊靜茹南投傳真）

總統蔡英文在草屯鎮朝陽宮參香祈福後，與朝陽宮廟務人員合影。（蔡銘軒提供／楊靜茹南投傳真）

總統蔡英文28日至南投縣名間鄉濁水車站視察，隨後到草屯鎮朝陽宮參香祈福，致贈「慈恩廣濟」匾額。蔡英文致詞時強調，國防做好了，台灣展現自我防衛的決心，讓國際的朋友看到有決心的台灣，才值得他們「相挺」，才會排除種種困難把「海鯤號」做出來。

蔡英文在草屯鎮朝陽宮參香祈福，也為民進黨籍立委參選人蔡銘軒、蔡培慧向鄉親懇託拜票。蔡英文說，「海鯤號」代表台灣的國防，台灣的國防非常重要，國防做好了，台灣展現自我防衛的決心，讓國際的朋友看到有決心的台灣，才值得他們「相挺」，所以才會排除種種困難把「海鯤號」做出來。

蔡英文表示，初任總統時，海軍即向她報告潛艦國造，這是非常重要的使命，一定要做成功，才能保護自己的國家、民主自由與人民生活，現在台灣人走出去感覺真的很不錯，台灣的經濟發展，半導體等產業在國際上具關鍵地位，地理位置也是國際重要航道，台灣的穩定，關係到世界產業發展、商務貿易往來。

蔡英文強調，台灣變得很重要，國際朋友要來保護台灣，也要看台灣是不是也有這個決心，因此台灣人要展現嚴肅、堅強的決心一定要保護台灣，所以國防一定要做好，「海鯤號」這麼困難的挑戰都能克服，未來潛艦能在台海四周護衛台灣，政府有毅力決心去做，也需要立法委員的支持。

蔡英文認為除了國防建設，前瞻基礎建設也很重要，如集集支線與高鐵田中站銜接就是前瞻建設，中央在草屯的手工藝產業園區完工後將創造1200個工作機會，鳥嘴潭人工湖完工後每日能提供25萬噸的民生用水給南投、彰化等，都是重要的基礎建設，需要民眾的支持。