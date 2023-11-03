2023 ITF台北國際旅展今日起至6日連4天舉行，包括日本、韓國、馬來西亞、泰國、德國、不丹、捷克、香港、中美洲、波蘭、蒙古國、法國、阿拉伯、土耳其、瑞士及關島等104個國家城市共1300個攤位參展，因攤位供不應求，首度將1樓樓廊道也規畫成展區。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，協會與交通部觀光署舉辦ITF旅遊交易會，邀請全球百位買家來台，創造近2000場次的B2B洽談交易會，舉辦成果豐碩，對創造觀光產業產值非常重要。感謝所有的參展單位與國人支持，讓ITF成為亞洲人氣最高的旅展。

總統蔡英文此次5度受邀出席開幕，表示台灣觀光產業不因3年疫情有所停頓，與各政府單位相互合作，發展出不同觀光旅遊主題與產品，從這幾屆的ITF可看見「質」的提升，重視主題化、特色化、在地化的旅遊體驗與區域資源整合，見證台灣觀光產業持續前進。

交通部長王國材則表示，ITF是非常重要的國內外旅遊平台，今年在台灣觀光協會、觀光署及全體業界努力下，共同展示台灣多重面向觀光魅力。蔡英文邀請國人朋友一同逛旅展，用行動支持台灣觀光，並期待在ITF帶動下，讓觀光旅遊業蓬勃發展。