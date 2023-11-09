雲林縣北港鎮北港燈會「2023北港光影藝術節」，今年初拿下美國繆思設計大獎，日前再獲2023法國創新設計大獎金獎、台灣活動卓越獎「公共服務活動」金質獎肯定，縣文化觀光處9日表示為延續北港燈會「得獎王」美譽，已提前規畫「2024北港燈會」，將設置7大燈區，展現更多元創新魅力。

2023法國創新設計大獎（NOVUM DESIGN AWARD），全球參賽提交作品達3208件，「2023北港光影藝術節」首次參賽，便以燈光設計類獲得金獎。此外，台灣活動卓越獎以行銷力、影響力、創辦力、永續力4項標準，選出產業領域中具有年度代表性的活動案例，北港光影藝術節初次提報「公共服務獎」，即獲金質獎榮耀。

雲林縣長張麗善表示，文化觀光處迄今已榮獲許多國際大獎肯定，自2020年北港燈會榮獲IAA MUSE金獎，便開啟國際獎項之旅，不論是雲林海洋音樂祭、成龍溼地流動藝術饗宴、成龍溼地國際環境藝術季、國際偶戲節等，都是充分利用在地資源及文化背景，成功整合文化觀光活動。

文化觀光處處長陳璧君提到，雲林在國際上已擁有高知名度，這些榮耀屬於台灣，也是雲林縣民的驕傲。從1965年北港朝天宮舉辦第1屆北港燈會，再至交通部觀光署聯合縣市政府舉辦台灣燈會，至今已邁入58年，都是宣告著燈會原鄉在北港的延續性。

第10屆台灣活動卓越獎評審委員特別指出，「2023北港光影藝術節」作為燈會原鄉，完整呈現與在地藝師的情感，並完美展現愈在地愈國際的文化底蘊。

文化觀光處指出，「2024北港燈會」將規畫7大燈區，包括北港朝天宮、顏思齊紀念碑圓環、北港義民廟、老街巷弄、大復戲院、水道頭文化園區、舊登記所，於2024年2月5日啟燈至2月25日，展現燈會原鄉的全新魅力。