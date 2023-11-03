2023年馬祖國際藝術島活動自9月下旬起在當地4鄉5島繽紛展開，亮點包括首次對外開放的北竿秘密電廠，它抖落一身軍魂，藉著光影與音像重現馬祖作為前線的戰地歷史。

北竿發電廠在當地稱為「軍魂」發電廠，其名來自承建的陸軍部隊代號，1975年開始運轉，在2010年關閉前一度堪稱當地經濟引擎，如今搖身一變成為馬祖國際藝術島的旗艦館。

美國有線電視網（CNN）記者特別走訪這座現為藝術空間的發電廠，專文介紹這座「改變北竿軍民的生活」的重要基礎建設。

文中說，「軍魂」藏於崎嶇山脈中的軍用坑道，它不僅提供電力，也成了居民防空避難所，隨著兩岸關係於世紀交替間解凍，發電廠也退役成為冷戰遺跡。

參觀者進入這座設施時，被引導至一條狹窄坑道，內部的工業燈具發出溫暖光芒。當抵達俯瞰機房的控制室時，昏暗的紅燈映出控制室周邊，那些投射到發電機的橘色光線凸顯機器的鏽蝕。

這件裝置藝術的燈光是由朱文英與劉炳毅設計，他們在CNN聯合採訪中表示，燈具安排和低色溫設計是為了讓人感覺發電廠仍在運作。

劉炳毅告訴CNN：「這座發電廠是馬祖不斷跳動的心臟，而發電機是電廠的本質。」

金門、馬祖過去在實施戰地政務期間，居民日常生活備受限制，當時不僅實施宵禁、嚴格限制出入境，甚至禁止在夜間開燈，以免引起敵人注意。

劉炳毅說「我們希望利用燈光讓觀眾回到過去」，並說「我們希望大家思考馬祖的氣氛曾是多麼緊張，資源是多麼稀缺」。

此外，聲音藝術家暨作曲家王榆鈞將發電機震耳欲聾的隆隆聲、電流的嗡嗡聲和鋼琴音樂相結合，打造了整件藝術品在視覺外的聽覺體驗。

王榆鈞表示，模擬電廠震耳欲聾的聲響，目的也是希望向曾在那裡工作的員工致敬，其中一些人因長期在高噪音環境中工作而聽力受損。

文末寫說，儘管馬祖在兩岸升高的緊張局勢中扮演前線角色，北竿發電廠背後的藝術家們堅稱政治並未影響作品，這只是「重溫」過去。朱文英說：「我們希望觀眾能夠反思馬祖的記憶。」

馬祖國際藝術島將持續展出至11月12日，內容以離島遺產、文化特徵和軍事歷史的藝術品為主。