以蕭邦演奏聞名的法國籍鋼琴名家路易沙達，本周日將在台北演出整場蕭邦馬祖卡作品，他表示，「蕭邦的馬祖卡作品可說是貫穿了他的一生，演奏一整場馬祖卡，可聽見蕭邦不同的生命階段狀態，像是走一趟蕭邦宇宙之旅。」

愛電影成癡的路易沙達，在來台灣的飛機上看了四部電影，落地後稍作歇息調整狀態，便前往音樂廳選琴，訪問時點了杯濃縮咖啡，一說起蕭邦音樂，他如數家珍，侃侃而談。

路易沙達表示，蕭邦的音樂無處不詩意，複雜且美，以他所喜愛的第17號馬祖卡第4首為例，「這首一開始聽起來並不明確，像是不知道自己身在何方，無法判斷是不是蕭邦，也可能以為是史克里亞賓寫的，但旋律一加進來，還是會令人感動得落淚。」

路易沙達1958年出生於突尼西亞，1978年畢業於巴黎高等音樂院，1985年在蕭邦國際鋼琴大賽獲得第五獎，開啟他的音樂生涯。曾錄製《蕭邦鋼琴獨奏作品選集》、《蕭邦馬祖卡舞曲全集》、《蕭邦圓舞曲全集》等，多次獲得法國最高榮譽「金叉獎」。

路易沙達表示，他長期演奏、研究蕭邦和舒伯特兩人的作品，發現相較之下，蕭邦的生命雖然遇到許多苦難，但可從他的音樂聽見一種永保希望的態度，舒伯特的作品則是帶有一種絕望感，「有次我演奏舒伯特最後一首奏鳴曲時，我陷入一種悲傷，要一周時間才能康復，這就是舒伯特，而蕭邦作品永遠像是我的初戀一樣，帶有希望感。」

路易沙達表示，馬祖卡在蕭邦所有作品裡，並不是最廣為人知的作品，他希望能多多為聽眾介紹馬祖卡。他指出，蕭邦早期馬祖卡作品的元素和靈感來自民間音樂，可從中聽見波希米亞、吉普賽等風格，而蕭邦馬祖卡裡三種節奏，包括馬祖爾（Mazur）、奧伯列克（Oberek）和庫加維亞克（Kujawiak）等，也是重要的元素，在在呈現了馬祖卡的性格和風格。

在路易沙達演奏蕭邦作品的道路上，也曾獲得傳奇鋼琴家霍洛維茲的提點，那是1958年，當時路易沙達剛拿下蕭邦鋼琴大賽獎項，而霍洛維茲剛好在巴黎演出，在他人的牽線下，路易沙達因而有機會演奏給霍洛維茲聽。

回想起這段經歷，路易沙達仍覺得十分欣喜，他表示，當時也有別的鋼琴家演奏給霍洛維茲聽，但霍洛維茲如同傳授武林祕訣般，特別只提點他一人，「他要我答應他，假如未來演奏蕭邦的《船歌》，必須依照他的叮嚀，將譜上的一個升E音彈成還原E。我後來每次彈這首都會想到他說的話，也真的照他說的彈和錄音，效果真的大不相同，帶有迷人的東方色彩。」

路易沙達表示，霍洛維茲是偉大的藝術家，帶給他許多啟發，回望音樂和人生，他也有感而發，「如果想知道什麼是完美，可以聽魯賓斯坦的演奏，而現在的我，比較靠近霍洛維茲。」路易沙達演出將於11月5日在台北國家音樂廳登場。