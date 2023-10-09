哈馬斯(Hamas)在周六發動對以色列的大規模打擊，殺戮與綁架人質是重要目的，幾段影片顯示，哈馬斯武裝份子在加薩附近抓擄平民，然而許多平民直接被殺害而橫死路邊。

美國有線電視新聞網CNN報導，由哈馬斯附屬團體在電報網(Telegram)發布的影片，是在以色列南部貝里(Beeri)屯墾區(kibbutz )所拍攝的，可看到哈馬斯武裝份子佔領了一處社區，持槍者四處走動，路邊有被燒毀的汽車，遠遠的火焰還沒熄滅，拍攝者前方有個推土機橫在路中間。然而在影片接近尾聲時，鏡頭放大了稍遠處的地上，那裡有四具死者。

再對照稍早發布的另一段影片，有5名以色列平民，在幾乎同一地點被武裝分子強迫帶走，對照平民身上的衣服和髮型，顯然其中4人直接遭到擊殺，目前尚不清楚第5名人質發生了什麼事。

貝里距離加薩東部邊境僅5公里，成為哈馬斯最先打擊的城鎮和定居點，目前當地情況尚不安全。以色列國防軍(IDF)發言人赫克特(Richard Hecht) 中校在周一的新聞發布會上表示，貝里社區受到了非常嚴重的打擊，不過以色列國防軍已在當地與哈馬斯武裝分子交戰，多數哈馬斯已被擊斃，國防軍仍在當地清除剩餘的武裝分子。

以色列安全局表示，多達 1000 名哈馬斯武裝分子從加薩走廊越過邊境，造成 700 多名以色列人死亡。以色列已在周日正式宣戰，對加薩內部發起報復性空襲。

而加薩衛生部稱，已有400 多名巴勒斯坦人被殺，其中包括78名兒童，以色列切斷該地區的供電，使醫療變得更加困難。

哈馬斯發言人聲稱，目前已劫持了100 多名以色列人作為人質，其中包括高級軍官，如果以色列還在乎他們的生命，會知道該怎麼做。

赫克特表示，大約20個哈馬斯突破點已經完全安全，但其他點則更容易受到攻擊。他說「在某些地區，我們仍然保留著坦克和空中掩護。我不能否認仍然有敵人進來的可能……這將是一場持續未止的戰鬥。」