巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）上周突對以色列發動大規模襲擊，以軍除透過空襲報復，更集結大軍，準備進攻該組織根據地加薩走廊。對此，我前空軍司令部少校參謀官邱世卿指出，以軍恐會遇到坦克因沒有步兵保護，容易受到反坦克武器攻擊，以及各單位在聯合作戰時的互動狀況不佳等問題，因為以軍坦克部隊是獨立單位，平時並沒有自己的步、砲兵營，只有在必要時才會指派。

邱世卿昨（14）日在臉書發文指出，以色列步兵保護坦克的問題由來已久，他們的坦克部隊是獨立單位的原因，可能是因國家領土很小，各單位駐地距離近，所以在互動上不太會有問題。然而，按照軍隊的慣例，在A地部署一個步兵團，並且在同一地點部署另一個單獨的坦克營，兩單位之間的互動效果，會比坦克營和步兵營在同一單位更糟。

邱世卿解釋，軍隊的指揮體系越分散，戰鬥時單位各之間的關係也會越疏離，他舉例，一個指揮官在任何情況下，會不斷地與他的部隊保持聯繫，並定期進行戰鬥訓練。然而，指揮官1天只能工作8個小時，每周還會輪休，他連自己單位的事情都處理不完，更別說一支不受其控制的友軍單位。

邱世卿認為，這種體制的結果，就是當需要一起配合作戰時，坦克和步兵在聯合作戰中的互動會出現問題。此外，裝甲部隊與砲兵密切和持續的互動，在現代戰場上也相當重要，如在這次俄烏戰爭中，俄軍就利用了無人機，解決裝甲部隊與砲兵之間的問題，若沒有這些元素，一場軍事行動恐無法成功。