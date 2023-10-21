巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）兩週前對以色列發動襲擊，殺害上千人並綁架多名人質，讓以色列大感震驚、憤怒，誓言將殲滅哈瑪斯，即使可能犧牲人質也在所不惜。此話一出，哈瑪斯昨（20）日立刻釋放2名美國公民，歐美各國也紛紛喊話，要以色列「暫緩」地面行動，據悉以色列已答應這個請求，但也不忘強調將持續戰鬥。

綜合BBC、《衛報》報導，這2名獲釋的美國公民分別是塔立．拉亞南（Natalie Raanan）和她的母親朱迪斯．拉亞南（Judith Tai Raanan），2人具有以、美雙重國籍，日前到以色列拜訪親友，不幸遇上哈瑪斯突襲，被擄往加薩地區關押了14天後，總算在昨天獲釋。

Hamas releasing the two hostages to Red Cross officials earlier today. pic.twitter.com/SoZaqxOKNi — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 20, 2023

聽到國人被釋放的消息，美國總統拜登相當開心，第一時間致電慰問拉亞南一家人。報導指出，哈瑪斯可能想透過釋放拉亞南母女，否認拜登聲稱他們是「恐怖分子」、「想徹底消滅民主鄰國」的指控。

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.



Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

美國中情局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）則分析，哈瑪斯面臨以色列數萬大軍包圍，可能想藉著放人來為自己「爭取時間」。

另根據《彭博社》報導，消息人士指出，有跡象顯示哈瑪斯可能願意在「不交換巴勒斯坦囚犯」的情況下，先釋出部分人質。

《彭博社》指出，這次人質獲釋是卡達居中協調達成的結果，談判過程棘手，隨時面臨可能失敗的風險。同時，歐美多國正向以色列施壓，希望能暫停進攻行動，盡可能先透過外交手段，保障更多人質能夠平安回家。據悉，以色列已經答應這項請求。

不過以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也強調，會持續戰鬥，「直到勝利的一刻到來」。尼坦雅胡先前誓言，要以「消滅哈瑪斯」為首要任務，引發國內民眾不滿，批評他罔顧人民性命，也讓他的政治前途再次面臨威脅。