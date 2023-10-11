加薩走廊唯一發電廠停擺之後，全區斷電。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（HAMAS）上周六（7日）自地中海岸的加薩走廊與以色列邊境朝以國中南部發動突襲。以色列隨即宣布開戰，除了以強勢火力轟炸加薩走廊，更展開斷水斷電斷糧斷燃料的包圍行動。雙方激烈衝突周三（11日）進入第5天，台灣時間晚間8時許，路透社引述哈瑪斯媒體報導，加薩地區唯一的發電廠停止運作，當地電力中斷。

英國廣播公司（BBC）報導，這座電廠停止運作之後，加薩走廊（Gaza Strip）居民必須依靠發電機供電，前提是有燃料可用；若無發電機可用，百姓當即陷入無電可用的處境。

以色列圍困加薩走廊多日，斷水斷電斷糧斷燃料，加薩走廊唯一的發電廠被迫宣告停擺。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，巴勒斯坦能源當局稱，由於太陽能電池與唯一的發電廠受以色列轟炸而毀損，當地時間周三晚間起停電。據能源當局主席梅爾罕（Dhafer Melhem）說明，電廠自台灣時間22時30分起停止運轉。梅爾罕大約7小時之前一度預估，發電用燃油最多只能再撐12小時就會耗盡。加薩走廊時間比台灣慢5小時，天色已漸漸昏暗。

以色列政府自周日（8日）起停止向加薩走廊供電，梅爾罕認為此舉目的在於「剝奪加薩所有電力來源，使這裡成為無法居住之地」。加薩走廊早在2007年就開始遭受嚴重圍困，許多貧民多年來仰賴外援過活。

遭以色列猛轟的加薩市（Gaza City）10日慘況。（路透）

45歲的居民卡馬爾（Kamal Mashharawi）接受BBC「新聞時刻」（Newshour）節目訪問時表示：「我們處境艱難，沒有水，沒有網路，沒有電。」他置身於一處躲了45人的防空洞，透過電話受訪。他的子女都受了傷，自己的肺部也很痛，這場惡戰開打以來，卡馬爾已有好幾名家人喪生，但因為沒有網路可用，他無法與其他家人取得聯繫：「我們本來想開車去距離這裡最近的超市，但外頭很不安全，因為有爆炸。」

卡馬爾很怕自己會是下一場爆炸的受害者：「平民不該成為砲灰，應該排除在衝突範圍之外。我無法真心怪罪哈瑪斯與以色列，但我們百姓被捲入了衝突。沒有參與這場衝突的我們，正在付出代價。」

哈瑪斯上周六對以色列境內發動「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）攻擊。以色列則以「鐵劍行動」（Operation Swords of Iron）回敬，持續猛攻加薩走廊的哈瑪斯據點，並以切斷一切民生之需的手段圍困加薩走廊居民230萬人。