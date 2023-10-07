日前網上瘋傳一段熱褲女街頭放煙火影片，引發香港網友熱議，一名穿著白衣tube top、淺色熱褲的年輕性感貌美港女，於元朗街頭公然點燃煙火，更隨著火花噴射而搖動身體，其友人在一旁一邊拍片一邊歡呼，不少網友看到影片直指港女已犯法，紛紛揶揄「又將犯罪證據放上網」、「人類總是要犯同類的錯」；另有網友聲稱認出放煙火女子是有「板界女神」之稱的網紅Sophia，其IG帳戶約逾2.1萬名追隨者。

根據《香港01》報導，本起事件案發於9月30日凌晨元朗馬田路一處住宅外的人行道，並鎖定一名24歲女子，女子舉著煙火左右搖擺並直噴向馬路方向，露出燦爛笑容供友人拍片「打卡」。香港警方也在5日上午在元朗區以涉嫌「非法使用煙花或爆竹」將其拘捕，不排除將有更多人被捕。

影片曝光後被網友瘋傳討論，不少人直指片中港女明顯犯法，「好開心呀，等拉啦」、「咁就毀咗自己一生」、「又將犯罪證據放上網」、「識埋啲豬朋狗友係咁上下，不但無提佢乜嘢唔應該做，仲放上網送佢一程」、「係豬隊友放上網定自己豬咗？」、「人類總是要犯同類的錯」。

香港警方指出，案件仍在調查當中，燃放煙火、爆竹不但觸犯法條，更會危害人身及財物的安全，市民切勿以身試法，根據香港法例第295章《危險品條例》，煙火爆竹均屬危險品，任何人非法製造、貯存、運送或使用危險品，最高刑罰為監禁12個月及罰款20萬元。此外，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地燃放煙火爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2000元。

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