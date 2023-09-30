昨中秋節，許多民眾選擇以燃放鞭竹、煙火來助興，嘉義縣新港鄉文昌國小今凌晨疑遭人進入，在操場中間的球場放煙火，且射後不理，留下2、30個煙火殘盒，今師生到校見此場景感到十分不可思議，校長賴英杰在臉書上傳照片，表示「這一幕讓人看了很心痛」，不少網友留言轟沒規矩、超級差的身教。
賴英杰說，今雖然放假，但師生一早要組團參加六興橋通車啟用典禮，到校集合就看到操場上被人整齊排放20多個燒過的煙火盒子，周邊有不少紙屑、炮屑，讓師生直呼不可思議。
賴英杰說，學校是開放式空間，是社區居民經常運動的場域，但從未有人在學校放煙火、爆竹，「這是第一次」，據附近居民說昨凌晨1、2點聽到放煙火聲音，懷疑可能是同一批人所為，但因找不到對象，只能等周一上學再來收拾殘局，也藉此機會讓孩子機會教育。
賴英杰在臉書貼出照片，貼文表示「這一幕讓人看了很心痛，你們玩得開心卻讓文昌的孩子傷心、最不好的示範！學校是學習的場域，本不該燃放爆竹煙火，更何況未收拾善後！！」，提醒己所不欲，勿施於人，底下網友忿忿不平，紛批過分、身教差、可惡，建議報警處理。
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