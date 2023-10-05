民眾只要自備環保相關物品，到水上公有市場第18號攤位，經工作人員確認即可兌換百元「傳市品牌 減碳好市券」1張。（林緗亭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上公有市場參與經濟部10月「傳市品牌 減碳好市券」活動，水上鄉長林緗亭鼓勵民眾減碳消費賺百元好市券。（林緗亭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

經濟部10月舉辦「傳市品牌 減碳好市券」活動，只要在指定傳統市集消費，且自備環保袋、環保餐具等方式消費，就能領取價值100元的減碳好市券1分，而水上公有市場是全嘉義縣唯一入選市場，鄉長林緗亭鼓勵民眾減碳消費賺百元。

經濟部「傳市品牌 減碳好市券」活動，目的推動傳統市集成為環保意識的新據點，帶動環保消費風氣，全台共有120處傳統市集，包括傳統市場和列管夜市參與活動，而水上公有市場更是全縣唯一入選的市場。

林緗亭表示，今年「傳市品牌 減碳好市券」活動，水上公有市場也來共襄盛舉，民眾只要自備環保相關物品，如環保袋、環保收納容器或餐具到水上公有市場第18號攤位，經工作人員確認即可兌換百元「傳市品牌 減碳好市券」1張，兌換券可在市場內消費折抵。

林緗亭說，整個好康活動就在十月分，公有市場會在10月每周三10月4日、11日、18日和25日上午8點至11點發放兌換券，目前還有3次發放機會，誠摯邀請大家來逛傳統市場，一起做環保、拿好康。