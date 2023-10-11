在台股方面，該外資給予2024年底台股加權指數18260點的預估值。

該外資表示，儘管台灣股市今年表現不錯（以美元計算，富時台灣指數今年迄今上漲了8%），但其中很大一部分表現是由前兩個季度AI相關的樂觀情緒推動的，而市場在下半年下跌了8%。儘管台灣面臨科技出口的需求疲軟，但對高級人工智慧組件的強烈需求可以提供一定的支持。此外，台灣股市本質上具有高度的存續期，任何潛在的美國收益率轉折都可以為明年提供支持。

台股今年上半年的市場反彈是由外國投資者推動的，外資預期企業將受益於對高性能計算硬件的需求，用於人工智慧應用。然而，自2023年7月以來，外資已撤出150億美元，估值已經下跌了8%，因為全球需求繼續令人失望，而美國收益率上漲超過100個基點。

自去年11月以來，台灣出口訂單年增持續下降。儘管出口下滑的速度在過去幾個月有所減緩，但對外需的實質回升可能需要一些時間。較值得安慰的是，人工智慧的突破已刺激了對高端芯片的需求，為相關的半導體和伺服器產業提供了機會。在國內方面，整體消費需求應該受到強勁的勞動市場支撐。至於通膨已經開始下滑，進一步提供消費的支持。

外資指出，儘管台股最近有所調整，但估值仍然處於高位。富時台灣指數以12個月的前瞻市盈率為15.5倍交易，與過去5年的平均水平相符，高出整個地區25%。明年的任何表現可能來自獲利增長，而不是估值的重新評估。共識預計2024年企業獲利將增長22%，在2023年收縮了25%。儘管今年亞洲和全球基金都稍微增加了對台灣股市的配置，但還有進一步提升的空間。

在各個行業中，該外資青睞專用積體電路（ASIC）和伺服器ODM，這些產品受到人工智慧客戶的需求；在消費領域內，青睞紡織品/鞋類原始設備製造商（OEMs）的動能改善。