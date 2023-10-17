根據市場研究公司IDC預測，2026年全球圍繞AI系統的軟硬體和服務支出，將超過3000億美元；同時2022-2026年的年均複合成長率(CAGR)將達到26.5%。鑒於全球AI運算風潮將持續擴散至各個產業領域，COMPUTEX 2024規畫六大主題，包含人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等，更新增「AI運算暨系統解決方案區」、「零組件與電池儲能應用區」與「智慧移動區」等具前瞻發展潛力展區，廣邀全球科技企業共襄盛舉，攜手打造AI科技生態系。

COMPUTEX旗下的創新與新創展區InnoVEX，是國際指標新創平台之一，為新創企業提供尋找量產合作夥伴和跨國銷售通路的機會，同時辦理新創競賽及產品發表，以協助新創業者增加能見度，並爭取國際創投支持。

今年COMPUTEX Keynotes & Forum邀請大廠CEO開講，造成業界轟動，現場吸引7000人次參加，線上觀看更達250萬次，主辦單位將於2024年持續辦理演講活動，邀請科技巨頭及高階主管擔任主講人，分享他們對未來科技趨勢的深刻見解，深入瞭解AI、系統整合、數據科學、物聯網等領域，促進跨界交流和知識分享。