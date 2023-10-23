雖然台股創波段低，但孫傳恕分析，從基本面來看，整體表現已有反轉向上趨勢，除了上週台積電(2330)一反之前相對保守的態度外，目前各科技類股的庫存調整與管理，相較去年以來最高水準已明顯下降，包括PC、NB、伺服器、面板、記憶體等皆然，一旦庫存跌價損失提存的金額下降或是持續回沖，有利廠商獲利改善；以記憶體為例，DRAM、NAND Flash廠商連續兩季供給下滑，促使下游通路商、IDM廠啟動補庫存需求，帶動DRAM、NAND Flash報價不論是現貨或合約價格皆出現上揚。

孫傳恕進一步分析，經濟部上週公布9月外銷訂單514億美元、年減-15.6%，連13黑，但經濟部樂觀預期，在AI需求挹注、去庫存化及低基期等因素帶動之下，10月表現將優於9月，而最快有望在11月見到外銷訂單轉正，眼見第四季基本面轉佳，台股有望迎接年底旺季的有基之彈。