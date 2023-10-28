中華電積極與新創團隊合作，將其應用導入5G實證場域，並根據企業實證場域應用情境需求，提供新創應用開發驗證與技術資源之整合，協助新創團隊在實驗場域進行應用開發及服務調校，以確保其應用能夠在各種企業場域中落地實證創新。中華電與眾多新創團隊攜手合作，致力共同打造多樣5G聯網企業應用解決方案。在大型展演中心規劃5G營運服務情境，包括運用大廳與售票處等導覽空間，佈署5G專網訊號服務，同時導入新創AI ChatGPT互動機器人，以接待往來的參訪賓客。此外，更與展演中心深度合作，提供可高度客製化的專屬互動服務，並透過新穎的智慧導覽應用，有效提升展演中心的知名度與聲量。

中華電台北營運處總經理蘇振乾表示，中華電願意成為新創團隊應用研發的強力合作夥伴，運用豐富的技術與商業經驗，提供卓越的5G專網開發環境，共同驗證服務創新性及穩定性，讓AI應用服務在企業運營領域落地實證，提升5G垂直整合創新解決方案的國際能見度和競爭力。