蓋兒推出首張專輯《無法掩蓋》。（量子娛樂提供）

「全民妹妹」蓋兒（Gail）2012年在泰國參加選秀後出道後，2018年來台參加節目《聲林之王》選秀，獲前四強殊榮，從比賽過程到總決賽演出都受到各界矚目。今年蓋兒將滿18歲，經紀公司替她發行首張個人專輯《無法掩蓋》作為成年禮，過一個最精彩且難忘的18歲生日。

首波主打〈沒關係啦〉由創作人廖文強譜寫詞曲，量身替蓋兒打造，本身對泰國文化小有研究的他，在副歌裡放入泰文的「沒關係啦」，正能量又愉悅的歌曲氛圍，與蓋兒隨和樂天的個性相當貼合。歌曲更特別與編舞老師連佳優合作，打造了「全民揮手舞」，所有煩惱和不開心的事情，一起揮揮手跳跳舞，就能把負能量通通揮掉。

蓋兒初次嘗試手勢舞，就展現學習天份，練習後迅速掌握舞蹈訣竅，還加入自己的小巧思，她透露，學完老師設計好的手勢舞後，自己有再設計了一些動作加入其中，靈感來自於近期看了不少泰國流行歌舞蹈，因此聽了〈沒關係啦〉歌曲，自然就有想法迸出，她的爸爸也有幫忙提供點子，父女合作讓該手勢舞更添一層溫馨意義。

談到MV拍攝，蓋兒直說甜點樂園裡的夢幻造景，漂亮到讓她少女心爆發，另外，印象最深刻的則是到動物園拍攝，跟鸚鵡、大象、長頸鹿等動物近距離互動，「我覺得很有趣，但也有點可怕，因為在拍之前，工作人員有告訴我，如果長頸鹿害怕的話，他可能會用脖子撞人，而我拍攝時要坐在車上，旁邊圍繞著很多長頸鹿」。幸好拍攝過程都一切順利，只有頭髮被站在手上的鸚鵡啄了幾口而已。