巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」7日對以色列進行恐怖攻擊，發射數千枚砲彈，至少有250名以色列人傷亡，死傷人數不斷攀升，飾演「神力女超人」的以色列女星蓋兒加朵看見家鄉陷入困境，希望世界不要袖手旁觀，忍不住喊話表示：「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日突對以色列發動大規模襲擊，造成嚴重死傷，以國宣布進入戰爭狀態，消息一出震撼國際。以色列出身的好萊塢動作女星蓋兒加朵忍不住在IG發聲，表示至少250名以色列人在加薩走廊（Gaza）被巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯殺害，數十名婦女、兒童和老人被扣為人質，從清晨開始，發射了3000多枚火箭彈，哈瑪斯扣押了人質，控制以色列的基地和定居點，目前已有1500多人受傷，激烈的戰鬥仍在繼續，她接著表示：「我的心好痛，為所有受苦的人祈禱！」並發出一張「與以色列站在一起」的國旗照，呼籲外界不該袖手旁觀。

事實上，蓋兒加朵（Gal Gadot）出身自以色列，並服兵役2年，受過完整軍事訓練，扎實訓練讓她在拍戲時武打動作得心應手，2017年以電影《神力女超人》紅遍全球，之後又在《尼羅河謀殺案》、《閃電俠》、《玩命關頭》系列電影中演出，使她人氣不斷攀升，而近日推出全新電影《攻心諜戰》（Heart of Stone），收獲不少觀眾喜愛。