巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六對以色列發動突襲，殺害1300多人，綁架約150名人質後，以軍連日以飛彈、坦克砲轟還擊，事發至今進入第8天，雙方傷亡已破萬人。正當各界呼籲盡快停止戰火，美國卻傳出禁止官員推動和平，引起外界一片譁然。外媒認為，美國會這麼做，是為了維護「強而有力」的外在形象。

美媒《哈芬登郵報》報導，就在以色列昨（13）日對加薩走廊北部地區發出通牒，要求110萬居民迅速撤離後，美國國務院發出一封電子郵件給內部員工，要求新聞稿內不得出現「降低衝突/停火」、「結束暴力流血」、「恢復冷靜」等字眼。

報導指出，這封郵件暴露了拜登政府的立場，亦即不願公開談論停火的可能。當記者要求對以色列的撤離令置評時，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）說，「我們會小心，避免任意評論（以色列國防軍）的地面戰術」、「我們能理解他們的意圖」。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週稍早曾在X平台（前推特）上發文，內容提及土耳其的停火呼籲，但後來卻將該則貼文刪除。

報導提到，美國這種「不敢明講」的壓力，一方面是因為共和黨不斷抹黑拜登，對外強調他的無能；另一方面，美國也擔心辜負以色列的期待，畢竟哈瑪斯殘殺了1300多人，令他們損失慘重，因此認為私下敦促以國停火，可能會比公開施壓更有效。

美國眾議院民主黨55位議員已向白宮遞交連署信，請求拜登向以色列傳達關鍵訊息，要以軍「不得違反國際法、降低對平民的傷害」，並重新考慮撤離令。在中國、俄羅斯等領袖紛紛呼籲止戰時，美國會拿出什麼作為，成為這場衝突中另一個關注焦點。