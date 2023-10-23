中國經濟成長不如外界預期，加上美國一直升息下，中美之間的利差愈來愈大，人民幣兌一美元已經貶值超過5.5%，故人民幣是亞洲匯市中，今年迄今表示最差的貨幣之一。

新加坡星展銀行（DBS）認為，中國大陸的人民銀行知道人民幣過度疲軟的負面影響，並想辦法加強人民幣的穩定度。也就是一邊要阻止人民幣大貶，一邊也要不讓資本外逃。

高盛指出，由於外資狂賣陸股與債券，經常帳流出下，9月資金外流比8月的420億美元，還要多出近80%。上個月，藉由在岸直接現貨交易淨流出350億美元，從在岸到離岸的人民幣淨支付金額為450 億美元。

雖然人民幣未來被看貶，但高盛表示，還是維持年底人民幣兌一美元是7.30的預測值，理由是北京政府應該會努力去阻貶。人行似乎更重視外匯管理的信心以及幣值穩定程度。

20日，中國國家外匯管理局（SAFE）公佈的數據，9月代客結匯金額流出194億美元，創2016年底以來最大單月流出金額。另外，單月跨境收支逆差539億美元，也創2016年2月以來最大逆差額。

專業投資公司Aletheia Capital認為，人民幣近期不太可能大幅貶值，因為北京政府不太願意再降息。由於出口對中國大陸的經濟成長貢獻不斷減少，維持人民幣匯價相對穩定，最能符合中國大陸的利益。