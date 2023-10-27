南僑9月稅後純益1.2億元，年增1.15倍，前9月稅後純益6.46億元，年成長44.49%，已超越去年全年，每股純益2.61元。
南僑泰國廠二期新廠明年下半年可望完工啟用，建產線主力為嬰兒米果、烘焙產品等，未來二期擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，外加新廠自動化，產能將大幅增加。待二期建置完成後，將再布局第三期的投資擴廠計畫。
另外，南僑重慶新廠將在明年投產，由於中國大陸餐飲市場需求強勁，半成品的加工產品供不應求，南僑上海計畫在廣州成立第2條冷凍麵生產線，將為營運再添新柴火。
南僑(1702)前3季營收年增12.3%，第4季傳統旺季來臨，法人樂觀看待業績表現，並認為今年全年度EPS將超越去年度，今日多空在50元展開攻防。
南僑9月稅後純益1.2億元，年增1.15倍，前9月稅後純益6.46億元，年成長44.49%，已超越去年全年，每股純益2.61元。
南僑泰國廠二期新廠明年下半年可望完工啟用，建產線主力為嬰兒米果、烘焙產品等，未來二期擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，外加新廠自動化，產能將大幅增加。待二期建置完成後，將再布局第三期的投資擴廠計畫。
另外，南僑重慶新廠將在明年投產，由於中國大陸餐飲市場需求強勁，半成品的加工產品供不應求，南僑上海計畫在廣州成立第2條冷凍麵生產線，將為營運再添新柴火。
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