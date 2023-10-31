閎康今年第3季營收為12.22億元，年增16.21%，毛利率33.93%，自結稅前淨利2.1億元，單季每股稅前盈餘為3.25元，閎康表示，單季較去年獲利減少，主要為產品組合差及一次性第3季認列員工認股價差費用化約1200萬元原因所致。

閎康2023年前3季營收為35.77億元，年增26.16%，毛利率36.56%，自結稅前淨利6.68億元，年增25.12%，每股稅前盈餘10.66元，年增23.95%，創歷年新高，以目前營運表現來看，法人預估，閎康今年獲利可望超越去年。

由於2023年全球半導體市場進入庫存調整階段，資策會MIC預估，2023年全球半導體市場規模約5566億美元，相較2022年下滑3.1%，但受惠AI與先進製程需求旺盛，2023年下年起市場可望逐漸回溫，且不論AMD、Intel、Nvidia、Apple…全球各大品牌皆預計明年推出新品，市場預估2024年可望迎來春燕。

閎康董事長謝詠芬表示，這些新品多半聚焦在HPC、5G、AI、物聯網等應用面向，面對新產品推出和技術進步，MA(材料分析)及FA(失效分析)這兩大分析項目也將更被看重。因為在面對全球半導體市場供應短缺和過剩的雙重挑戰時，MA有助於優化材料使用和減少浪費，FA則有助於識別和解決生產過程中的問題。

日本車用半導體需求強勁，且台灣晶圓代工大廠日本熊本廠帶動供應商前進日本，看好日本檢測商機，繼名古屋實驗室，閎康於日本設置第2個實驗室—熊本實驗室，謝詠芬表示，熊本實驗室一廠以支應晶圓廠材料分析(MA)需求為主，營收效益可望自明年第1季顯現，明年名古屋及熊本兩實驗室營收貢獻可望逾10%。

閎康為半導體檢測分析一站式服務之分析實驗室，多年之分析經驗及資料庫已在檢測分析產業建立極高門檻，且在台灣、中國、日本皆有完整布局，可即時服務客戶所需。

謝詠芬表示，閎康過去20年均以每年年成長20%為目標，在日本實驗室效益顯現，以及大陸車用電子檢測需求挹注下，明年成長幅度可望超過年成長20%目標。