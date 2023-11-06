聯電先前法說時指出，由於客戶持續審慎管理庫存水位，預期2023年第四季晶圓出貨量將季減約5％，加上新產能開出，稼動率自67％降至60～63％（low-60%），使毛利率自35.85％續降至30～33％（low-30%），但美元平均售價（ASP）可望持穩。

聯電總經理王石表示，雖然第四季電腦和通訊領域的短期需求逐漸回溫，但車用市場狀況仍具挑戰性，客戶持續採取謹慎保守方式管理庫存水位。隨著南科Fab 12A廠區22/28奈米新產能持續開出，聯電第四季產能估增至約271萬片，季增1.92％、年增6.57％。

王石指出，明年南科Fab 12A P6擴建產能開出，可望進一步提升22/28奈米營收貢獻，為聯電業務發展提供強勁助力。此外，透過聯電的技術領導地位，將加速推出22奈米相關應用產品，以進一步擴展特殊製程技術產品線。

此外，聯電法說中證實有討論以12奈米生產低功耗邏輯產品的可能，表示12奈米製程將於2025年初完成，隨後將帶來營收貢獻。公司不排除將部分28/22奈米產能轉換為12奈米，藉此節省成本的可能性，並將遵守投報率原則。

多家外資對此認為，雖然庫存調整持續導致聯電2023年第四季營收展望略低於市場共識，但看好明年將恢復成長，且公司結構性獲利能力改善趨勢明確，維持「買進」及「加碼」評等，目標價區間自52.2～57元調升至55～64元。