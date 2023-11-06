受惠產業旺季主要產品出貨回溫，信錦2023年第3季合併營業收入為25.16億元，季增16.4%，年增2.4%，由於產品組合改善，營業毛利為6.29億元，單季合併毛利率為25%，季增5.4個百分，年增8.5個百分比，第3季營業利益約3.19億元，營業利益率為12.7%，季增6.9個百分比，年增10.4個百分比，單季稅前淨利約3.82億元，歸屬於母公司的稅後淨利約2.52億元，季成長47.5%，年增55.9%，以期末股本計算，單季每股盈餘為2.03元。

由於上半年訂單仍受客戶庫存調整影響，需求較為保守，信錦今年前3季合併營收為65.09億，年減18.9%，隨著高階機種出貨增加、產品組合優化、公司成本控管及各廠區生產製程效益的逐步顯現，合併毛利率為20.9%，年增5.1個百分比，營業利益為4.84億元，營業利益率為7.4%，年增4.2個百分比，稅前盈餘為6.9億元，歸屬於母公司的稅後淨利為4.6億元，每股盈餘約3.72元。

信錦表示，第4季因進入傳統淡季，營運將較第3季下滑，全年則有望比去年好。

根據研調機構調查指出，2023年PC產業仍面臨各項不確定的挑戰，但庫存修正已近尾聲，產業有望在2024年迎來小幅成長，信錦預期明年在三大產品線新產品出貨開始放量下，營收及獲利均可望比今年好。