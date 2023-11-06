折疊智慧型手機滲透率持續提升，市調機構預估，112年摺疊手機出貨預期將年成長33%，達1700萬支規模，富世達及兆利挾技術優勢，成為華為折疊手機兩家主要供應商，亦讓兩家公司業績無畏全球3C產品需求疲弱穩定成長。

受惠於折疊機客戶出貨暢旺，富世達前3季合併營業收入為38.66億元，營業毛利為8.82億元，合併毛利率為22.82%，營業淨利5.69億元，營業淨利率為14.73%，歸屬於母公司業主淨利為4.52億元，每股盈餘為7.48元。

兆利第3季合併營收達25.85億元，季增31.13%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為58.74億元，年增10.43%。

隨著大陸智慧型手機品牌廠折疊手機銷售攀升，今年第3季折疊手機佔兆利營收比重已近50%，已成為公司營運成長主要動能，兆利預估，全年折疊手機營收佔比可望上看40%。

目前兆利約有14支燒結爐，為因應客戶分散製造地需求，兆利投資約1000萬美元的越南廠第一期工程已經完工，預計再投資1000萬美元啟動第二期工程，未來廠區將生產NB與Monitor，泰國廠今年亦將新增Monitor產品線，未來大陸廠區將以生產手機及Monitor為主。

兆利預估，今年資本支出約2億元到3億元，明年資本支出初估將高於今年。