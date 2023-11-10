汎德永業新車銷售動能強勁，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche新車到港交車，推升2023年第三季營收合併營收達新台幣131.49億元，營業利益5.49億元，稅後淨利4.45億元，年增率分別為19.44%、24.86%與25.99%，每股稅後盈餘(EPS)5.51元，營收、獲利均創下歷史同期新高表現，單季EPS登歷史次高，僅次於今年第二季的6.73元。

綜觀台灣新車市場買氣強勁，今年前三季整體累積銷售量年成長12.2%，而汎德永業受惠豪華休旅車X1、X5、X6、X7，以及豪華房車3系列、7系列，電動車iX1、iX、i4等新車到港，交車暢旺，推動銷售表現，汎德永業累計前三季合併營收達新台幣405.39億元，年增21.00%，營運表現持續優於國內整體新車市場；營業利益17.17億元，稅後淨利13.94億元，年增率分別為28.48%與29.81%；每股稅後盈餘(EPS)達17.28元，公司前三季獲利已達去年全年獲利的94.5%，續寫歷史新高紀錄。

汎德永業進一步表示，10月份Porsche全新Cayenne、電動車Taycan新車大量到港，進一步推升10月合併營收35.51億元，年增9.30%、年減18.96%，創下8個月以來低點；累計1-10月合併營收440.91億元，仍年成長19.97％，業績表現維持穩定成長。

根據國際能源署(IEA)報告指出，全球電動車銷量正在快速增長，預估2030年全球電動汽車數將為目前近10倍，在此趨勢下，汎德永業同步持續看好電動車未來成長動能，本月底銷售品牌BMW將推出全新5系列豪華房車、i5純電車款，為電動車家族再添生力軍，加上明年旗下品牌BMW、Porsche、MINI等均計畫推出發表電動車重磅車款，進一步拓展電動車產品線，將有望延續公司業績銷售動能。

汎德永業進一步表示，隨著BMW、Porsche在台銷售數量穩定增加，車主回原廠維修保養比率極高，維修保養業務維持穩定年成長的好表現，「全新台中保時捷中心」已於9月正式開幕，加上未來即將落成的「BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」、「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」，經濟規模效益將能進一步發酵，並為台灣頂級消費客群帶來更明亮寬敞的賞車空間與最高的服務品質，對公司搶攻國內豪華車市場將能產生全面性的助益。